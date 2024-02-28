Глава ФАС России рассказал о снижении цен на яйца

Фото: Динар Фатыхов

В России наметилась тенденция снижения цен на яйца. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен, — сказал глава ведомства.

Шаскольский уточнил, что в десяти регионах России возбудили 10 дел антимонопольного законодательства, в том числе по признакам заключения антиконкурентных заключений. Сейчас ФАС ведет работу с крупными федеральными сетями по снижению среднего совокупного уровня наценки.

В конце декабря ФАС России возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи с ростом цен на продукцию. Нарушения закона о защите конкуренции выявили Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС.

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