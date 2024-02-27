В Запорожье предотвратили теракт с использованием отравляющего вещества
В Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт с использованием отравляющего вещества. Им удалось задержать троих украинских граждан.
— Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ», — ссылается RT на пресс-службу ведомства.
Изъятые препараты применяют для создания химического оружия массового поражения. Их разрабатывали в США.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК России («Террористический акт»).
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