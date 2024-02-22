В январе 2024 года в России корпоративный кредитный портфель рос медленнее, а ипотечный — снизился

После активного роста в декабре 2023 года (+1,8%) корпоративный портфель практически не изменился (-0,01%, что в целом сопоставимо с -0,2% в январе 2023 года). Такая динамика характерна для начала года и связана с сезонностью в финансировании государственных расходов. Об этом сообщили в Банке России.

Объем портфеля корпоративных кредитов в январе — 73,8 трлн рублей.

Ипотечный рынок, напротив, охлаждается. По предварительным данным, прирост замедлился до 0,6% после 2,9% в декабре 2023 г. Объем ипотечного портфеля 18,3 трлн рублей.

На это повлияли длинные праздники, ужесточение условий льготных программ, макропруденциальная политика и высокие ставки по рыночной ипотеке.



Потребительское кредитование умеренно выросло (на 0,8%). Объем потребительского портфеля 13,7 трлн руб. По предварительным данным, потребительское кредитование выросло на умеренные 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 года.



Средства населения уменьшились на 0,7%, что характерно для января. Отток был более умеренным, чем в предыдущие 3 года, из-за высоких ставок по вкладам. Средства компаний практически не изменились после притока в декабре 2023 года, когда прошли значительные поступления по линии финансирования бюджетных расходов.

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Нафиса Миннехузина