Сотрудники ГИБДД эвакуировали пассажиров сломавшегося автобуса

На автодороге Казань — Оренбург сотрудники ГИБДД МВД по Республике Татарстан эвакуировали 26 пассажиров сломавшегося автобуса, который ехал в сторону Казани. Экипаж сотрудников — майоров полиции Артура Халиуллина и Айдара Назмиева, лейтенанта полиции Аделя Шайхутдинова — организовал эвакуацию детей и сопровождающих в другой автобус. Все это время автоинспекторы регулировали движение на месте поломки.

Когда неисправность устранили, автобус поехал в обратном направлении в Альметьевск. Все пассажиры остались целы, а водитель поблагодарил автоинспекторов за оперативную помощь. Ранее в Нижнекамске произошла авария с участием фуры. Вследствие чего была заблокирована дорога в сторону Набережных Челнов.

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Разиль Самигуллин