В Нижнекамске произошла авария с участием фуры, которая заблокировала проезд на мост

В Нижнекамске произошла авария с участием фуры. Грузовик марки МАЗ перевернуло, и он заблокировал движение. Непростую дорожную ситуацию омрачает и сильный снегопад на месте дорожного происшествия.

Местные жители делятся мнением, что не стоит по этой дороге выезжать в Набережные Челны. Авария произошла на трассе 16к-1235.

Сегодня утром большая пробка из трамваев и автомобилей была замечена на Кировской дамбе. Причиной сильного затора стали две аварии.

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Разиль Самигуллин