Следующее заседание Госсовета Татарстана состоится 15 февраля

15 февраля пройдет 51-е заседание Госсовета Татарстана шестого созыва. Оно будет первым в весенней сессии. Такое решение приняли сегодня на заседании президиума парламента.

В повестку дня включен 31 вопрос. Среди них — 11 проектов республиканских законов, 10 федеральных законопроектов и законодательная инициатива Законодательного собрания Карелии.

Кроме того, на заседании будут представлены отчеты министра внутренних дел по Татарстану о деятельности полиции за прошлый год, доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в республике в 2023 году и отчет о реализации Программы развития Казанского университета на 2021—2030 годы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина