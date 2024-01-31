В Татарстане отремонтируют свыше 29 км пути на полигоне Куйбышевской магистрали

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летом в Татарстане на территории Куйбышевской магистрали отремонтируют 29,2 км пути. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Миндортранса.

Капитальный ремонт выполнят на станциях Биклянь, Круглое Поле, Набережные Челны, Никашновка, Бугульма в Республике Татарстан. Общая протяженность участков ремонта составит 7,2 км. Еще обновят пути на перегонах Никашновка — Круглое Поле, Ватан — Письмянка, также на станциях Никашновка, Круглое Поле. Речь идет о 22 километрах. Также специалисты заменят 16 стрелочных переводов.

Пути отремонтируют по технологии «закрытых перегонов». На время ремонта участок будет закрыт для движения. В таком случае поезду идут по соседнему пути в реверсивном режиме.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— На закрытом отрезке в круглосуточном режиме проводится полный комплекс работ с привлечением специальной техники. Также железнодорожники проводят ремонт по особому графику с применением «технологических окон», что позволяет минимально изменить график движения поездов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2022 году в Татарстане построили восемь остановочных платформ пригородного железнодорожного транспорта — на Куйбышевской и Горьковской железных дорогах. До конца 2024 года на полигоне планировалось провести ремонт 13 платформ и построить еще пять платформ.

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Айрат Назипов