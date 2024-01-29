Власти Венгрии: Будапешт не поддастся на шантаж Евросоюза

Венгрия не поддастся на «шантаж» Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине. Об этом в своих соцсетях написал министр страны по делам ЕС Янош Бока.

— Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддастся шантажу, — написал он.

По данным британских СМИ, Евросоюз рассматривает возможность ударить по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине.

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