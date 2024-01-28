В Химках возбудили дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов

В Химках возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Вечером 27 января 2024 года журналист МИЦ «Известия» совместно с оператором для того, чтобы снять репортаж о том, как устроена российская блогосфера, прибыли в дом в деревне Юрлово г. о. Химки, где проводился семинар известного блогера.



Когда они вошли в помещение, к ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их.

По данному факту возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

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