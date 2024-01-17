ДТП в Тукаевском районе Татарстана унесло жизни двух человек

Сегодня на пятом километре автодороги «Набережные Челны — Нижнекамск» произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Suzuki выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet, сообщили в ГИБДД по Татарстану.



В результате аварии погибли двое пассажиров из каждого автомобиля. Водители обоих автомобилей и еще одного пассажира Suzuki доставили в больницу с травмами.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.



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Маргарита Головатенко