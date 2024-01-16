СК начал проверку после массовой драки в Казани
Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки мигрантов из Средней Азии на спортивном мероприятии в Казани, сообщает СУ СК России по республике.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому детально разобраться в ситуации и доложить о результатах.
Результаты проверки и исполнение поручения главы Следственного комитета будут контролироваться центральным аппаратом ведомства.
По данным telegram-канала Mash, драка произошла на турнире открытой любительской лиги ФК «Азия» и ФК TJK в Казани. драке участвовали игроки обеих команд.
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