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Происшествия

СК начал проверку после массовой драки в Казани

21:15, 16.01.2024 1

Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки мигрантов из Средней Азии на спортивном мероприятии в Казани, сообщает СУ СК России по республике.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому детально разобраться в ситуации и доложить о результатах.

Результаты проверки и исполнение поручения главы Следственного комитета будут контролироваться центральным аппаратом ведомства.

По данным telegram-канала Mash, драка произошла на турнире открытой любительской лиги ФК «Азия» и ФК TJK в Казани. драке участвовали игроки обеих команд.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:41
    Выдворять надо этих иммигрантов из РТ, мы уже не слышим татарскую речь в Казани, а только среднеазиатские языки везде и всюду.
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