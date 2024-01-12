В отеле турецкого Кемера сообщили об отсутствии следов насилия на теле погибшей россиянки

Администрация отеля Akka Alinda в турецком городе Кемере заявила, что на теле погибшей российской туристки Надежды Ярыгиной не было обнаружено видимых следов насилия, об этом сообщает «РИА Новости».



Ранее Генконсульство России в городе Анталья подтвердило гибель женщины, поиски которой велись в районе Кемера. По предварительным данным, Надежда Ярыгина сорвалась со скалы в горах и погибла.

В администрации гостиницы сообщили, что тесно сотрудничали с близкими погибшей и предоставляли информацию о ходе поисков. Были изучены записи камер наблюдения отеля и поселка Кириш, где в последний раз видели женщину 4 января.

Тело Надежды отправили на аутопсию, чтобы установить точную причину смерти. Родителям погибшей туристки отель предоставит бесплатное проживание на время организации транспортировки тела.

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Маргарита Головатенко