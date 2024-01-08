В казанском торговом центре в честь Рождества выступили церковные хоры

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Казанской Епархии

В казанском торговом центре «Мега» прошел концерт православных хоровых коллективов. Мероприятие было организовано Миссионерским отделом Казанской епархии в день проведения Святок, рассказал иерей Александр Ермолин.



В «Меге» выступили три хоровых коллектива — «Русь» из Елабуги, «Притча» Раифского монастыря и ансамбль «Варвара» Варваринского храма Казани. Они исполнили церковные и светские произведения, в том числе традиционные колядки.

— Православие — это огромная традиция и культура. Именно через красоту богослужения, красоту церковного пения очень просто соприкоснуться с Богом и понять православие красиво, глубоко и интересно. Лично для меня было радостно, что люди пришли в торговый центр и смогли прикоснуться к частичке православия и увидеть, что православие — это радость. Я желаю всем радости во Христе, родившемся в этом мире, — сказал он.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Казанской Епархии

Постоянный гость прямых эфиров «Реального времени» священник Александр Ермолин поздравил верующих с Рождеством Христовым. Рождество — это время, когда мы должны задуматься о своих духовных ценностях и о том, как они влияют на нашу жизнь.

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Максим Кокунин