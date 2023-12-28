Татарстан лидирует в ПФО по темпу роста объема платных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По итогам января — ноября 2023 года Татарстан занял 1-е место в Приволжском федеральном округе по темпу роста объема платных услуг, оказанных населению. Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого год на 6,1% и составил 360,76 млрд рублей.

Второе место по темпу роста объема платных услуг, оказанных населению, в ПФО разделили Пермский край, Нижегородская и Пензенская область. В них показатель по сравнению с январем — ноябрем 2022 года вырос на 4,5%.

Топ-3 по темпу роста объема платных услуг, оказанных населению, замыкает Саратовская область (+4,3%). Следом идут Самарская область (+4%), Оренбургская область (+3,7%), Удмуртия (+3,1%), Башкортостан (+2,9%), Кировская область (+2%) и Чувашия (+1,3%).

В трех регионах Приволжского федерального округа объем платных услуг, оказанных населению за 11 месяцев 2023 года, сократился. Это Марий Эл (-4,3%), Мордовия (-0,4%) и Ульяновская область (-0,3%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе объем платных услуг, оказанных населению, по сравнению с январе — октябрем 2022 года увеличился на 3,8%. Он достиг 1,99 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Напомним, за январь — октябрь 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, составил 325,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель оказался выше на 6,6%.



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Татьяна Демина