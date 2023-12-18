Эксперты рассказали, как перед праздниками происходит разгон облаков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сначала на погодном фронте проводят разведку. При необходимости используется самолет-лаборатория, пишут «Известия Мордовии».

Для обеспечения ясной погоды в праздничные дни первым делом разведывают обстановку. Если данные траекторных моделей и метеорадаров показывают риск выпадения осадков, то в небо запускают самолет-лабораторию для получения точной оценки. После этого эксперты определяют объем используемых реагентов, а также участки и эшелоны, на которых будет проводиться распыление.

Сброс реагента называют «засеванием». Чаще всего для разгона облаков применяют порошковый цемент. Он заставляют влагу из облаков конденсироваться вокруг частиц цемента — в результате образуется капля, и осадки выпадают раньше.

Напомним, к Казани приблизился циклон «Ваня», который несет в Центральную Россию рекордные снегопады. Об этом свидетельствует спутниковый снимок «Метеора-М», опубликованный госкорпорацией «Роскосмос».

— Циклон «Ваня» появился над территорией Молдавии и ушел к Балтийскому морю. Там он соединился с атлантическим циклоном. Накануне он обрушился на Московскую область. 15 декабря стало самым снежным днем за последние 60 лет, — сказано в сообщении корпорации.

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Галия Гарифуллина