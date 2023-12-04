В развитие IT-решений в России в 2023 году вложили более 300 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия вложила в развитие IT-решений в 2023 году более 300 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



— В этом году в отечественные IT-решения было вложено свыше 300 миллиардов рублей. Оборот софтверных российских компаний составил 1,7 трлн рублей, — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что в отрасли работают более 820 тыс. человек. «Это число будет только расти», — добавил вице-премьер.

В Государственную думу внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. В планах утвердить новые составы административных правонарушений. Власти также намерены увеличить штрафы — по некоторым статьям суммы могут достигать десятков и сотен миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко