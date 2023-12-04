В Казани планируют обновить 263 автобуса до конца 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В мэрии Казани ответили на жалобы казанцев относительно сокращения автобусов в городе. В соцсетях сотрудники исполкома рассказали о планах транспортных предприятий обновить общественный транспорт.

— Транспортные средства стали устаревать и требовать замены. Важно отметить, что цены на транспортные услуги не снизились, а продолжают расти. На сегодня транспортными предприятиями рассматриваются различные варианты обновления автобусов в 2023—2024 годах, планируется обновление 263 автобусов, — сказано в сообщении.

Там также напомнили, что в период пандемии пассажирские автотранспортные предприятия города работали в меньшем составе, а перевозчики не получали необходимый доход. Это, в свою очередь, вызвало массовый отток персонала.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, обновлению подлежат почти три сотни городских автобусов Казани. Однако городские власти и перевозчики до сих пор не могут определиться, откуда будут брать деньги на закупку техники. Перевозчики утверждают, что им не подходит ни одна из предлагаемых городом программ по обновлению автотранспорта, так как нынешние цены на билеты и субсидии не покроют их расходы. Тем временем новые машины продолжают дорожать, а старые — все чаще сходят с маршрутов из-за крайней изношенности. Почему этот процесс тормозит и что делать, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, — в материале «Реального времени».



На этом фоне казанское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) №2 решило взять в лизинг новый автобус. Для этих целей предусмотрели 33,7 млн рублей.

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Айрат Назипов