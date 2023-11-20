ФАС завела дело на «Яндекс» из-за рекламы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс». Компанию заподозрили в распространении рекламы с недостоверными сведениями о цене услуги.

В пресс-службе ведомства объяснили, что в ФАС поступила жалоба от россиянина, который обратил внимание на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». В ней указывалась более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. Пользователь не мог купить подписку по указанной цене — ему было отказано в покупке.

— Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. Антимонопольное ведомство оценит рекламу «Яндекса» на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе, — объяснили в ФАС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, татарстанское УФАС России вынесло представление ООО «ДНС Ритейл» из-за рекламной рассылки на почту потребителей. Ведомство обязала компанию в 20-дневный срок со дня получения предписания прекратить распространение рекламы по сетям электросвязи без получения согласия.



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Айрат Назипов