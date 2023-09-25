Казань занимает 22-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Казань заняла 22-е место в рейтинге городов России по уровню зарплат, следует из рейтинга, составленного «РИА Новости». Для оценки ситуации эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах страны и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг.

В Казани среднемесячная чистая зарплата в первого полугодии 2023 года составила 63,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 16,4%.

Средняя зарплата в столице Татарстана позволяет приобрести 3,56 потребительского набора товаров и услуг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первое место занял Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата там составила 142,6 тысячи рублей. На втором месте — Салехард (127,2 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров Москва (137,7 тыс. рублей). Санкт-Петербург оказался на 9-м месте — 93,7 тыс. рублей.

В Набережных Челнах средняя зарплата за указанный период составила 56,1 тыс. рублей, что позволяет приобрести 3,16 набора. В Уфе показатель составил 60,6 тыс. рублей, что эквивалентно 3,28 набора.

В конце рейтинга расположились Нальчик (38,1 тыс. рублей) и Элиста (37,9 тыс. рублей).

Министерство экономического развития России назвало восемь регионов, где ожидается рост номинальных зарплат в период с 2023 по 2026 год, однако Татарстана в списке не оказалось. В списке лидеров оказались Челябинская область, Дагестан, а также Кузбасс.



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Илина Хакимова