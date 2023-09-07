Минобороны рассказало о перехвате двух украинских беспилотников над Брянском

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Средства ПВО перехватили над Брянском два украинских беспилотника. Один из них был уничтожен в воздухе, сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе, — рассказали в оборонном ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что Киев попытался атаковать промышленный объект в городе. По его словам, произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет.

Украина атаковала Брянскую область на прошлой неделе. В ночь на 30 августа силы ПВО сбили над регионом три БПЛА.

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Айрат Назипов