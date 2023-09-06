В Казани рекультивация иловых полей очистных сооружений завершена наполовину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рекультивация иловых полей очистных сооружений в Казани выполнена на 54%. Все работы проводятся в соответствии с графиком, сообщили в Минэкологии Татарстана.

На объекте сегодня ведутся работы по перемещению илового осадка, по заполнению 224 геотуб, по устройству георешетки, слоя из щебня и укладке песка.

Помимо этого, в Казани идет реконструкция биологических очистных сооружений канализации (БОСК). Извлечено уже 13 км труб.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

БОСК Казани были построены в 1974 году и отслужили полвека — на момент начала работ износ оборудования составлял 80%. Первый этап реконструкции стартовал в 2021 году. За это время строители обновили 13 строений и возвели еще 14. Параллельно начаты работы второго этапа — они охватывают еще 11 зданий. В рамках второго этапа будет реконструировано восемь первичных и вторичных отстойников, аэротенк, здание решеток и насосная станция технической воды. Полностью завершить реконструкцию биологических очистных сооружений Казани планируется в 2024 году.

В апреле «Реальное время» выяснило, что на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации Казани из республиканского бюджета могут выделить дополнительные 993 миллиона рублей.

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Айрат Назипов