Марат Хуснуллин озвучил достижения Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что Татарстан обязан своими достижениями жителям республики. Также он перечислил успехи региона за последние годы.

— Сегодня регион динамично развивается, уверенно продвигается по пути преобразований. Строится жилье, прокладываются дороги, развивается транспортная и социальная инфраструктура. Увеличивается приток инвестиций, успешно стартуют и реализуются новые проекты, — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Он пожелал жителям региона «процветания, успехов и крепкого здоровья».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С праздником жителей региона поздравил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал им «счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго». Еще татарстанцев поздравили глава Чувашии Олег Николаев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

День Татарстана празднуется ежегодно 30 августа. В этот день его столица Казань отмечает День города. Подробнее о событиях, режиме работы транспорта и ограничениях сегодня — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов