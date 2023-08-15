Казанский ученый объяснил высокую активность ос в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане, в том числе и в Казани, в этом году наблюдается высокая активность ос. Как заявил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, для конца лета — это норма.

— То, что стало много ос, — эта ситуация стандартная для августа. У них такой жизненный цикл, зимуют только самки-основательницы, — рассказал специалист.

Николай Шулаев напомнил, что осы летят на сладкое, в том числе на напитки. В отличие от пчел, они более агрессивны, а потому могут укусить человека, в том числе в ротовой полости, если попадут туда вместе с пищей или жидкостью.

Яд ос токсичен и может быть смертелен для человека при наличии аллергии на него, предупредил эксперт. Если укусов будет много, то летальный исход может случиться и в случае, если пострадавший не аллергик.

— Если осы налетели, лучше уйти с этого места, махая руками, можно вызвать агрессию, а ужалить они могут даже в полете, — цитирует Николая Шулаева медиапортал КФУ.

Напомним, что в Татарстане этим летом, как и в предыдущие годы, массово гибнут пчелы. Например, в Тюлячинском районе Татарстана погибло 90 пчелосемей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина