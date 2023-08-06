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С февраля 2022 года Украина получила $60 миллиардов от международных партнеров

13:17, 06.08.2023
С февраля 2022 года Украина получила $60 миллиардов от международных партнеров
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Украина с февраля 2022 года получила $60 миллиардов от международных партнеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

— По уровню поддержки на первом месте США — 20,43 миллиарда долларов, ЕС — 19,39 миллиарда, МВФ — 6,29 миллиарда, — написал он в своем Telegram-канале.

Киев с начала года получил свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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Елизавета Пуншева
ЭкономикаБюджет

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