Казанский Институт истории имени Ш. Марджани может стать научным бюджетным учреждением

В Казани предложили переименовать ГБУ «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана» в государственное научное бюджетное учреждение. Об этом стало известно «Реальному времени».

Эта идея принадлежит Министерству образования и науки Татарстана. В случае принятия решения институт переименуют в течение двух месяцев.

Институт был основан в 1998 году на базе отделов истории, этнографии, археологии, истории общественной мысли и исламоведения Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова. С октября 2020 года директором учреждения является Радик Салихов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщало «Реальное время», в конце мая 2020 года появилась информация о планах руководства Татарстана реорганизовать Институт истории им. Ш. Марджани и подчинить его Академии наук РТ. Коллектив воспротивился такому решению, коллег поддержали известные ученые России и зарубежья. Учреждение сохранило свою автономию.

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Айрат Назипов