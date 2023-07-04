«Известия»: резидентов ОЭЗ в России могут освободить от налога на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Торгово-промышленная палата (ТТП) выступила с предложением освободить резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в России от налога на сверхприбыль (windfall tax). Это следует из заключений бизнес-объединений по законопроекту, подготовленными к его второму чтению в Госдуме, с которыми ознакомились «Известия».

Подчеркивается, что речь идет только о компаниях, осуществивших в 2018 и 2019 годах капитальные вложения, чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.

Уточним, что в законопроекте «сверхприбыль» определяется как превышение средней арифметической величины дохода за 2021—2022 годы над тем же показателем за 2018—2019-й.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Согласно закону, доходы, полученные такими компаниями в 2021—2022 годах, приравниваются к сверхприбыли, тогда как фактически они были получены не за счет выгодной конъюнктуры рынка, а по причине завершения инвестиционного цикла и выхода проекта на плановую мощность, — объяснил президент ТПП Сергей Катырин.

Помимо этого, также предлагается исключить из расчета платежа суммы капитальных вложений даже тех компаний, которые не выступают резидентами ОЭЗ. В документе отмечается: из расчета сверхприбыли за 2021—2022 годы нужно убрать сумму инвестиций в основные средства, направленных на будущие периоды.

— Непринятие во внимание этого факта при расчете налоговой базы может привести к отказу со стороны компаний от инвестиционных вложений в будущем. В результате бизнес может столкнуться с рядом проблем <...>, — говорится в письме делового объединения.

28 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в России с 2024 года налога на сверхприбыль компаний. Предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей. Законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова