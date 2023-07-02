В Татарстане в конце весны подорожал фиксированный набор товаров и услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в мае 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 18 153 рубля в расчете на месяц. По сравнению с апрелем она выросла на 1,1%, следует из данных официальной статистики.

По отношению к декабрю прошлого года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане увеличилась на 2,9%.

Этот показатель в республике на 13% меньше среднероссийского, который в мае оценивался в 20 812 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 0,8%, подсчитали в Росстате.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в апреле 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составляла 17 964 рубля. По сравнению с мартом она почти не изменилась, увеличившись на 0,1%.



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Татьяна Демина