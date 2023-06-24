Казань на 2-м месте самых популярных не морских направлений июля
Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» составил топ самых популярных в июле этого года не морских направлений среди туристов по России. В рейтинг также не был включен Санкт-Петербург.
Топ-10 самых популярных не морских направлений июля 2023:
- Москва, Московская область ― 3366 р. / 5 ночей*
- Казань, Татарстан ― 4205 р. / 4 ночи
- Кисловодск, Ставропольский край ― 3336 р. / 7 ночей
- Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3952 р. / 2 ночи
- Краснодар, Краснодарский край ― 2682 р. / 2 ночи
- Волгоград, Волгоградская область ― 3441 р. / 2 ночи
- Пятигорск, Ставропольский край ― 2837 р. / 5 ночей
- Соль-Илецк, Оренбургская область ― 2900 р. / 6 ночей
- Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4012 р. / 3 ночи
- Петрозаводск, Карелия ― 4524 р. / 4 ночи
По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем» в конце весны 2023 года, среди татарстанцев приобретают все большую популярность внутренние направления. Вместе с этим для путешествий по-прежнему востребована Турция. Подробнее о туристическом сезоне, его особенностях и предпочтительных направлениях для путешествий — в материале «Реального времени».
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Справка
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
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