Казань на 2-м месте самых популярных не морских направлений июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» составил топ самых популярных в июле этого года не морских направлений среди туристов по России. В рейтинг также не был включен Санкт-Петербург.

Топ-10 самых популярных не морских направлений июля 2023:

Москва, Московская область ― 3366 р. / 5 ночей* Казань, Татарстан ― 4205 р. / 4 ночи Кисловодск, Ставропольский край ― 3336 р. / 7 ночей Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3952 р. / 2 ночи Краснодар, Краснодарский край ― 2682 р. / 2 ночи Волгоград, Волгоградская область ― 3441 р. / 2 ночи Пятигорск, Ставропольский край ― 2837 р. / 5 ночей Соль-Илецк, Оренбургская область ― 2900 р. / 6 ночей Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4012 р. / 3 ночи Петрозаводск, Карелия ― 4524 р. / 4 ночи



По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем» в конце весны 2023 года, среди татарстанцев приобретают все большую популярность внутренние направления. Вместе с этим для путешествий по-прежнему востребована Турция. Подробнее о туристическом сезоне, его особенностях и предпочтительных направлениях для путешествий — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова