Казанское ПАТП №2 закупает чековую ленту на 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанское МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» готово выделить на покупку чековой ленты почти 2,1 млн рублей из собственных средств, выяснило «Реальное время». Она требуется для нужд предприятия.

Закупить намерены 130 тысяч рулонов однослойной чековой ленты для применения в кассовых аппаратах со специальной термоголовкой, предназначенной для бесчернильной печати. Стоимость одной единицы оценивается в 16,15 рубля.

Ширина одного рулона чековой ленты должна составлять 57 мм, длина — 19 метров. В основе должна быть термохимическая бумага плотностью 46—48 г/кв. м.



В 2022 году «Реальное время» рассказывало, что за 5 лет МУП «ПАТП №2» Казани работало исключительно в убыток и потеряло в общей сложности 289,2 млн рублей. Большая часть из этой суммы пришлась на ковидный 2020 год — 203 млн рублей.

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Татьяна Демина