Часть кредита на покупку Авито будет рефинансирована
Это будет сделано в рамках стратегии по диверсификации кредитного портфеля
Собственник Авито, рефинансирует часть кредита, выданного ранее под сделку Россельхозбанком, подписав соглашение со Сбербанком.
Рефинансирование в компании объяснили «финансовой стратегией акционера по диверсификации кредитного портфеля и оптимизации условий кредита».
Таким образом, и ПАО Сбербанк, и Россельхозбанк, наравне получают в залог доли в действующих активах компании: ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» принадлежат ООО «РРВ», конечным владельцем которого является ООО «Кисмет Капитал Групп».Бизнес
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