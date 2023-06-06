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Часть кредита на покупку Авито будет рефинансирована

16:27, 06.06.2023

Это будет сделано в рамках стратегии по диверсификации кредитного портфеля

Собственник Авито, рефинансирует часть кредита, выданного ранее под сделку Россельхозбанком, подписав соглашение со Сбербанком.

Рефинансирование в компании объяснили «финансовой стратегией акционера по диверсификации кредитного портфеля и оптимизации условий кредита».

Таким образом, и ПАО Сбербанк, и Россельхозбанк, наравне получают в залог доли в действующих активах компании: ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» принадлежат ООО «РРВ», конечным владельцем которого является ООО «Кисмет Капитал Групп».

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