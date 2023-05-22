Представитель дипломатии ЕС Стано: «Россельхозбанк» не будут переподключать к SWIFT

Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе «Россельхозбанк», к системе SWIFT, об этом заявил в интервью «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

— Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится, — уточнил он.

Стоит отметить, что переподключение этой финансовой организации к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия — ООН, рассчитанного на 3 года и предусматривающего в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и некоторые другие меры.

Это вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы, в Москве отмечают, что ее до сих пор не выполнили. Как подчеркнули в МИД РФ, если они не будут выполнены, через два месяца сделка завершится.

Рестрикции могут быть смягчены или сняты только после того, как конфликт на Украине завершится, заявил Петер Стано.

МИД России 18 мая сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Если за 2 месяца не будут решены все проблемные вопросы, то договоренность прекратится.

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Илина Хакимова