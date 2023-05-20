Япония запретит предоставлять России строительные услуги
В рамках нового пакета антироссийских санкций Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.
Каких-либо иных подробностей о дополнительных рестрикциях не приводится. Однако отмечается, что японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в G7 сосредоточится на ограничениях для России и поддержке Украины.
В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли:
- сталь и изделия из нее;
- алюминий и изделия из него;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;
- детали машин;
- электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;
- самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;
- оптическое оборудование и детали к нему;
- игрушки.
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