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Япония запретит предоставлять России строительные услуги

11:52, 20.05.2023
Япония запретит предоставлять России строительные услуги
Фото: pixabay.com

В рамках нового пакета антироссийских санкций Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Каких-либо иных подробностей о дополнительных рестрикциях не приводится. Однако отмечается, что японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в G7 сосредоточится на ограничениях для России и поддержке Украины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли:

  • сталь и изделия из нее;
  • алюминий и изделия из него;
  • строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;
  • детали машин;
  • электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;
  • самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;
  • оптическое оборудование и детали к нему;
  • игрушки.

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Максим Кокунин
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