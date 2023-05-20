Япония запретит предоставлять России строительные услуги

В рамках нового пакета антироссийских санкций Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Каких-либо иных подробностей о дополнительных рестрикциях не приводится. Однако отмечается, что японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в G7 сосредоточится на ограничениях для России и поддержке Украины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли:

сталь и изделия из нее;

алюминий и изделия из него;

строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;

детали машин;

электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;

самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;

оптическое оборудование и детали к нему;

игрушки.

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Максим Кокунин