Странам ЕС предоставили проект нового пакета антироссийских санкций

Еврокомиссия передала странам Евросоюза проект по новому пакету санкций. Об этом заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

— Пакет будет сконцентрирован на выполнении санкций, их эффективности и том, как избежать их обхода, — отметил он.

Фото: commons.wikimedia.org

В апреле сообщалось, что Европейский союз намерен предложить ввести запрет на транзит части товаров через территорию России в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций. По сведениям СМИ, ограничительные меры будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия якобы могла бы использовать в украинском конфликте.

14 апреля сообщалось, что в скором времени Евросоюз введет очередной, уже 11-й пакет санкций против России. Он будет снова направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. Брюссель также будет стремиться обеспечить «эффективное» применение санкций.

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Елизавета Пуншева