Банковские счета блогера Елены Блиновской арестовали в рамках дела о неуплате налогов

Банковские счета блогера Елены Блиновской арестованы в рамках дела о неуплате налогов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

— Суд признал законным наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ «Фора-Банк», АО «Севергазбанк», ПАО «МТС Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-Банк», — рассказали в суде.

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране ее имущества.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале этого месяца глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за налоговые задолженности.

— Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество, — сказала она.

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

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Максим Кокунин