Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана. Указ опубликован на сайте Московской епархии.
— В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и в том числе не прекратили свою деструктивную деятельность, — написано в документе.
В публикации отмечено, что действие упомянутого моратория прекращается, а Кураев «извергается из священного сана».
Ранее Епархиальный суд принял решение о лишении Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020-го протоиерея Александра Агейкина и признаки хулы на церковь в его заявлениях.
В апреле 2021 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении протодиакона Андрея Кураева сана, однако ввел мораторий на издание указа. Таким образом, патриарх дал время Кураеву переосмыслить свою позицию.
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