«Нет финансирования»: в мэрии Казани ответили на вопрос о строительстве школы в поселке Привольный

В казанскую мэрию поступил вопрос от местной жительницы. Женщина спросила, когда в поселке Привольный на улице Фиалковой появится школа. Она пожаловалась, что сотрудники исполкома давно не отвечают на вопросы на эту тему.

— К сожалению, новой информации пока нет — нет необходимого финансирования для реализации проекта. Со своей стороны, город продолжит подавать заявки на включение в региональные и федеральные программы в числе других участков, где наблюдается проблема с нехваткой инфраструктуры. Постараемся держать в курсе новостей, — ответили ей в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Чуть больше двух лет назад власти Казани пообещали начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей. Для строительства в поселке определили участок на улице Фиалковой.



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Айрат Назипов