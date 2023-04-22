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«Нет финансирования»: в мэрии Казани ответили на вопрос о строительстве школы в поселке Привольный

16:17, 22.04.2023 10
«Нет финансирования»: в мэрии Казани ответили на вопрос о строительстве школы в поселке Привольный
Фото: kzn.ru (архив)

В казанскую мэрию поступил вопрос от местной жительницы. Женщина спросила, когда в поселке Привольный на улице Фиалковой появится школа. Она пожаловалась, что сотрудники исполкома давно не отвечают на вопросы на эту тему.

— К сожалению, новой информации пока нет — нет необходимого финансирования для реализации проекта. Со своей стороны, город продолжит подавать заявки на включение в региональные и федеральные программы в числе других участков, где наблюдается проблема с нехваткой инфраструктуры. Постараемся держать в курсе новостей, — ответили ей в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Чуть больше двух лет назад власти Казани пообещали начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей. Для строительства в поселке определили участок на улице Фиалковой.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураОбразованиеВласть Татарстан

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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    А на гольф поле- есть!
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  • Анонимно 22 апр
    Я бы не заселился туда, где нет необходимого для семьи с детьми.
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  • Анонимно 22 апр
    Какая неожиданность. Наличие школы решило бы проблему не только с доступностью, но и с пробками — 70% утреннего и вечернего трафиков в этом направлении связано с школьниками. Здесь живут и рождаются тысячи детей, но приоритеты всё такие же унылые. Бе-зоб-ра-зие!!!
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  • Анонимно 22 апр
    Чтобы детям добраться до школы нужно пройти несколько километров только до остановки и ждать автобус, который ходит раз в час!!! В посёлке более 2000 детей и нет школы. Просим очень школу!
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  • Анонимно 22 апр
    Вишневке очень нужна школа!
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  • Анонимно 23 апр
    Школа необходима, дети растут в пробках, ранние подъёмы подрывают их здоровье. Автобусы ходят 1 раз в час!!! Мы оторваны от цивилизации : в посёлках нет амбулатории, школы, не хватает мест в дет.саду, нет клуба
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  • Анонимно 23 апр
    Дайте школу детям , они хотят учится рядом с домом, а е за 10 км от дома ездить по пробкам.
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  • Анонимно 23 апр
    Возможно администрации выгодно, чтобы семьи с детьми просто уехали отсюда и у них на эти земли свои планы. Дети хотят общаться, дружить, гулять после школы вместе в школьном дворе и посещать кружки недалеко от дома,а не тратить по 2 часа в, день на дорогу.
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  • Анонимно 23 апр
    Школу детям! Двое старших уже закончили школьное обучение, так дайте возможность третьему ребенку поучиться рядом с домом!!!
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  • Анонимно 06:03
    Лучше бы отменили сабантуй в Казани и построили 10-15 школ в Татарстане на эти деньги
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