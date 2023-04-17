Владимир Путин встретился с Сергеем Шойгу

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства доложил главе государства о проведении учений на Тихоокеанском флоте.

— Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия, — приводит его слова пресс-служба президента.

По словам Шойгу, сейчас проводится второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Завтра начнется завершающий этап проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

Фото: kremlin.ru

Как отметил Владимир Путин, первый этап внезапной проверки прошел на «очень высоком уровне».

— На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, — сказал президент.

Тихоокеанский флот России в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки 14 апреля. Как заявил Шойгу, мероприятие проводится для того, чтобы оценить готовность органов военного управления, войск и сил к решению задач.

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Айрат Назипов