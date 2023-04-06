По вине неопытных автомобилистов в Татарстане с начала года в ДТП погибли четыре человека

Фото: ГИБДД по Татарстану

С начала года в Татарстане по вине водителей со стажем управления до двух лет зарегистрировано 51 ДТП, в которых 4 человека погибли и 72 пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Одна из таких аварий произошла накануне в Бугульминском районе Татарстана на 327-м км автодороги Казань — Оренбург. 21-летний водитель автомобиля Lada не уступил дорогу и совершил столкновение с Audi.

— Стоит отметить, что начинающий водитель автомобиля Lada получил водительское удостоверение всего 6 месяцев назад. За это время он неоднократно нарушал ПДД — 9 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение скоростного режима и 2 — за игнорирование применения ремня безопасности, — отметили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

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Айрат Назипов