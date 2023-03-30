В Набережных Челнах задержали похитителя терминалов

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Набережных Челнах полицейские задержали мужчину, который воровал терминалы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Задержать челнинца удалось после того, как он обворовал один из круглосуточных магазинов. Как выяснили стражи порядка, мужчина нигде не работает. Он во всем сознался и рассказал, что крал терминалы по одной и той же схеме.

— Молодой человек, пользуясь тем, что на терминалы никто не обращает внимание, похитил их из помещений магазинов. Злоумышленник с целью осуществления своего преступного замысла взял автомобиль в аренду, на котором вывозил терминалы в лес, где в последующем вскрыл. Похищенными деньгами расплатился по своим долгам, — рассказала инспектор отделения по связям со СМИ ОМВД России по Набережным Челнам Элина Ахметшина.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Причиненный ущерб составил более 100 тысяч рублей. На 28-летнего челнинца возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В 2020 году в Чистополе полицейские задержали подозреваемых в краже денег из купюроприемника терминала оплаты. Они похитили свыше 235 тысяч рублей.

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Айрат Назипов