Власти Швейцарии хотят национализировать банк Credit Suisse
Власти Швейцарии начали рассматривать вопрос о частичной или полной национализации банка Credit Suisse. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, это может произойти в том случае, если слияние Credit Suisse и финансового холдинга UBS не состоится из-за сложности в заключении сделки и сжатых сроков.
Credit Suisse — это один из ведущих европейских банков. Его котировки обвалились после банкротства двух американских банков. В начале недели стоимость страховки от дефолта кредитной организации достигла рекордного значения. Позднее национальный банк Швейцарии выдал Credit Suisse кредит в размере до 50 млрд франков, но это не остановило падения котировок акций.
В начале марта швейцарские банки начали жаловаться на отток китайских клиентов из-за антироссийских санкций. Подобная ситуация наблюдается во многих крупнейших банках страны.
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