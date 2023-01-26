Педиатр: «Для укрепления организма хорошо подходят водные процедуры»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Закаливание — лучшее средство укрепления организма. При этом оно должно быть постепенным, отметила врач-педиатр Юлия Шафеева в разговоре с «Известиями Мордовии».

— Закаливание — не быстрый процесс, оно должно начинаться с правильного настроя на здоровый образ жизни, с соблюдения режима дня, с регулярного проветривания помещений. Для укрепления организма хорошо подходят водные процедуры: умывание прохладной водой, контрастный душ, обтирания влажным полотенцем, — подчеркнула она.

По словам специалиста, постепенно снижать температуру воды — самое важное в вопросе закаливания. Самой эффективной процедурой для детей является плавание.



— Не менее полезно ходить босиком: летом — по траве или гальке, а зимой — по квартире. Однако при этом важно не забывать о прививках: своевременно проходить вакцинацию, в том числе от гриппа, а также от пневмококка и гемофильной палочки, — добавила Шафеева.

Особенно необходимо укреплять организм в холодные времена года. Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин осенью и зимой переболел простудой.



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Елизавета Пуншева