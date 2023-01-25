Россияне в новогодние каникулы потратили больше всего интернет-трафика на YouTube

Россияне в период новогодних праздников в большей степени использовали интернет для просмотра видеороликов на YouTube (занял 20% всего интернет-трафика). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Мегафона», который учитывал данные своих абонентов в период с 1 по 8 января 2023 года.

Не меньшим спросом у россиян в новогодние праздники пользовалась социальная сеть «ВКонтакте» — на нее пришлось 14% трафика. 10% интернет-трафика заняли онлайн-кинотеатры, лидером среди них стал «Кинопоиск», 9,8% трафика пользователи потратили на TikTok.

Фото: pixabay.com

Среди мессенджеров большая доля трафика ушла на Telegram (5,3%), на WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) россияне потратили

На прошлой неделе в Государственной думе опровергли сообщения о закрытии YouTube. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что он не поддерживает закрытие видеохостинга и этот вопрос в Думе не обсуждается.

— В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планирует обсуждаться на данном этапе... Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция Минцифры, насколько я знаю, тоже против, — сказал он в беседе с «РИА Новости».

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Антон Гаврилов