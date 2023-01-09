Российский инвестор спрогнозировал курсы евро и доллара к концу недели
Основатель Школы практического инвестирования, частный инвестор Федор Сидоров рассказал, какого курса валют стоит ожидать к концу недели на торгах. Его мнение опубликовал RT.
По прогнозу Сидорова, в течение недели рубль будет слабеть и может завершить ее на отметках около 75 рублей за доллар и на уровне 78—80 рублей за евро.
Он добавил, что после долгих праздничных дней активность на торгах заметно ниже конца декабря, когда отмечался повышенный спрос на иностранную валюту.
Отметим, что по состоянию на 15.00 9 января курс доллара торгуется в пределах 69 рублей, а евро — на отметке 74 рублей.
Отметим, что в конце прошлого года американская и европейская валюта существенно росли в цене. Российский аналитик Георгий Ващенко назвал причину роста евро и дал прогноз о ее дальнейшей судьбе.
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