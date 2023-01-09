Российский инвестор спрогнозировал курсы евро и доллара к концу недели

Основатель Школы практического инвестирования, частный инвестор Федор Сидоров рассказал, какого курса валют стоит ожидать к концу недели на торгах. Его мнение опубликовал RT.

По прогнозу Сидорова, в течение недели рубль будет слабеть и может завершить ее на отметках около 75 рублей за доллар и на уровне 78—80 рублей за евро.

Он добавил, что после долгих праздничных дней активность на торгах заметно ниже конца декабря, когда отмечался повышенный спрос на иностранную валюту.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что по состоянию на 15.00 9 января курс доллара торгуется в пределах 69 рублей, а евро — на отметке 74 рублей.

Отметим, что в конце прошлого года американская и европейская валюта существенно росли в цене. Российский аналитик Георгий Ващенко назвал причину роста евро и дал прогноз о ее дальнейшей судьбе.

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Айрат Назипов