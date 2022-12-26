Санта-Клаус завершил 67-е кругосветное путешествие — подарки получили 7,6 млрд детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

Санта-Клаус завершил свое ежегодное и уже 67-е кругосветное путешествие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).



В этом году Санта-Клаус вручил жителям всего земного шара 7 623 693 263 подарка.

Фото: commons.wikimedia.org

Волшебник начал свое воздушное путешествие 24 декабря, покинув свою резиденцию на Северном полюсе. Длина саней Санты-Клауса составляет 150 конфет, ширина расценивается в 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах. По своим габаритам она схожа с 55 сахарными палочками. Вес саней при взлете равен 75 конфетам из желе. Максимальная скорость саней волшебника может превышать скорость звездного неба.

За полетом Санты следили ВВС в Колорадо. Для этого использовались четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры».



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Антон Гаврилов