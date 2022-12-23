Экс-начальника татарстанской колонии №3 посадили на 4 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне Верховный суд Татарстана огласил приговор бывшему начальнику пестречинской колонии №3 Александру Мелешенко. Он признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и двух эпизодах превышения полномочий (ч.1 ст. 286 УК) и приговорен к 4 годам колонии общего режима, сообщают источники «Реального времени».



В какой части обвинения прокуратуры признаны доказанными — сторонам процесса пока неизвестно, на заседании оглашалась лишь вводная и резолютивная части итогового решения, поскольку само дело рассматривалось в закрытом режиме.

Подполковник внутренней службы Мелешенко возглавлял колонию №3 в Пестречинском районе республики в 2017—2021 годах, до этого четыре года занимал аналогичную должность в казанской колонии №18. Всего в органах ФСИН он отслужил 25 лет и уволился за пару недель до возбуждения уголовного дела.

В сентябре 2021-го его заподозрили сначала в злоупотреблении полномочиями с поборами от зэков денег и стройматериалов «на нужды колонии» — всего на 46,5 тысячи, а затем — в получении взятки 148 тысяч рублей за покровительство одному из осужденных (ч.3 ст.290 УК РФ). Позднее эпизоды злоупотребления переквалифицировали на превышение полномочий.

16 сентября 2021 года Советский райсуд Казани санкционировал арест бывшего «хозяина» двух зон. При избрании меры пресечения Мелешенко дал понять, что кое-что из обвинений следствия признает, при этом с самым тяжким по взятке — не согласен: «Да, совершил я, не отрицаю, два момента, которые мне предъявляют. Не отказываюсь, они есть... Но взять на себя то, что я не делал, мне совесть не позволяет».

В суд дело пришло с частью засекреченных следствием материалов, составляющих гостайну. Поэтому процесс был полностью закрыт от слушателей и СМИ.

По данным источников «Реального времени», защита намерена обжаловать приговор.