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В Казани произошел пожар в общежитии

09:11, 17.12.2022
В Казани произошел пожар в общежитии
Фото: Кадр видео

В социальных сетях появились кадры пожара в общежитии на улице Даурской, 16б в Казани. На опубликованных кадрах видно врывающееся из окна пламя, на месте уже работают пожарные.

На данный момент подробности происшествия неизвестны, нет также информации о пострадавших. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Управления МЧС по Татарстану, чтобы прояснить ситуацию.

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Артем Гафаров
Происшествия Татарстан

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