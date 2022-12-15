В Советском районе Казани появится новая улица
В Советском районе Казани появится улица Каенкай. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Наименование присвоено вновь формируемой улице. Она расположена в жилом массиве «Султан Ай».
Напомним, новый жилой массив в Приволжском районе Казани получил название «Лесные Холмы». Он включает себя пять улиц.
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Айрат НазиповОбществоИнфраструктура Татарстан
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