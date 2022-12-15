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В Советском районе Казани появится новая улица

10:39, 15.12.2022
В Советском районе Казани появится новая улица
Фото: Мэрия Казани (Марат Мугинов)

В Советском районе Казани появится улица Каенкай. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Наименование присвоено вновь формируемой улице. Она расположена в жилом массиве «Султан Ай».

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, новый жилой массив в Приволжском районе Казани получил название «Лесные Холмы». Он включает себя пять улиц.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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