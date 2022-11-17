Российский депутат предложил запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий. В распоряжении RT имеется копия обращения на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

По словам Крупника, участились случаи, когда собственники объявляют о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом отдельного помещения. При этом продаются они как доли.

— Большинство таких «квартир-студий» размещается в старом фонде в центральных районах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с чем они привлекают внимание граждан своим местоположением, — отметил депутат.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, собственники таких квартир не согласовывают их переустройство. Депутат подчеркнул, что некоторых граждан привлекают удачное расположение и низкая цена, из-за чего они забывают о неизбежных правовых последствиях.

— Предлагаю рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части установления запрета продажи долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных жилых помещений, — заявил Крупник.

В Татарстане в этом году зарегистрировали порядка 220 тысяч запретов и арестов на регистрационные действия с недвижимостью. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом году.

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Елизавета Пуншева