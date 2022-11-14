Число самозанятых в Казани с начала года увеличилось на треть, до 76 364 человек

С начала года число самозанятых в Казани увеличилось на треть — до 76 364 человек. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Субъектов малого и среднего предпринимательства чуть больше - 79 тысяч единиц. Там занято порядка 156 тысяч человек



По итогам первого полугодия 2022 года, оборот малых предприятий Казани увеличился на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 507 млрд рублей, а среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составила 31 939 рублей (+17,8%).

Фото: pxhere.com

При работе с самозанятыми один из главных рисков для организаций — желание налоговых органов изменить такие отношения на трудовые. Это чревато санкциями, а также начислением страховых взносов и НДФЛ. В то же время работа с плательщиками НПД дает возможность предприятиям сохранить у себя больше денег из-за отсутствия обязательных взносов на сотрудников. «Реальное время» пообщалось с директором по развитию массовых сервисов QIWI Викторией Кияченко и экспертом юридической компании «Туров и партнеры» Сергеем Фадеевым, чтобы узнать, с чем могут столкнуться организации, когда работают с самозанятыми.

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