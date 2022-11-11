Вступил в силу приговор четырем челнинцам-пособникам запрещенного в России ИГИЛа*

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вступил в силу приговор в отношении четырех жителей Набережных Челнов — пособников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Татарстану.

Деятельность законспирированной террористической ячейки, которую координировали из-за границы главари «Исламского государства»*, вскрыли и пресекли в 2018 году. По данным ФСБ, лидер джихадистского сообщества, ранее судимый за пропаганду ИГ* Р.Ф. Нуртдинов и еще три человека планировали совершить несколько резонансных террористических акций в России, а затем выехать в Сирию. В этих целях они вербовали сторонников из числа радикальной молодежи Татарстана, финансировали установленных членов незаконных вооруженных формирований и приобретали средства террора.

В отношении челнинцев завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Их задержали в октябре 2018 года. При обысках у них в жилье нашли и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также экстремистскую литературу и атрибутику «ИГ»*.

Скриншот видео ЦОБ ФСБ России

Центральный окружной военный суд в зависимости от роли каждого фигуранты признал их виновными по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Финансирование терроризма», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка огнестрельного оружия», а также ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ «Покушение на участие в вооруженном формировании».

Нуртдинова суд приговорил к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Мухаметову и Балакаеву назначили по 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Кодирова приговорили к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание их отправили к колонию строгого режима.

Приговор Нуртдинову изменил Апелляционный военный суд Москвы — ему назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Остальным участникам группы приговор оставили без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.

*международная террористическая организация решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической, ее деятельность в России запрещена.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина